Domingo 16 de noviembre de 2025

Montevideo. Liverpool y Peñarol se enfrentan este domingo en la única semifinal de la Liga Uruguaya, instancia que permitirá que uno de los dos siga adelante y luche por el título con Nacional.

Redacción deportes. El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, y el italiano Jannik Sinner, número 2 y defensor del título, se enfrentan este domingo a partir de las 18.00 en el Inalpi Arena de Turín (Italia) en la final de las Finales ATP, torneo que cierra la

Madrid. El estadio Santiago Bernabéu vive este domingo la magia de la NFL con la disputa del duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, primer encuentro oficial en España de la mejor competición de fútbol americano del mundo, que decidió apostar por la capital en sus planes de expansión internacional.

Cheste (Valencia). El brasileño Diogo Moreira (Kalex) cuenta con todo a favor para lograr el título de campeón del mundo de Moto2, a pesar de los esfuerzos que pueda realizar el español Manuel González (Kalex) en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana que se disputa este domingo en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste. Información de Juan Antonio Lladós.

- NBA: Boston Celtics-Los Angeles Clippers (20.30 GMT), San Antonio Spurs-Sacramento Kings (21.00), Washington Wizards-Brooklyn Nets (23.00), Houston Rockets-Orlando Magic y New Orleans Pelicans-Golden State Warriors (00.00), Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers (00.30) y Phoenix Suns-Atlanta Hawks y Utah Jazz-Chicago Bulls (01.00).

- Copa del Mundo. Eslalon masculino en Levi (Finlandia) (Primera manga a las 10.00 GMT; la segunda, a las 13.00).

- Fase de clasificación para el Mundial 2026. Europa (FOTO): Grupo D: Azerbaiyán-Francia y Ucrania-Islandia (17.00 GMT). Grupo F: Hungría-Irlanda y Portugal-Armenia (14.00). Grupo I: Israel-Moldavia e Italia-Noruega (19.45). Grupo K: Albania-Inglaterra y Serbia-Letonia (17.00).

- Fase de clasificación para el Mundial 2026. África: Nigeria-Rep. Dem. Congo, en Rabat (19.00 GMT).

- Uruguay. Única semifinal de la Liga: Liverpool-Peñarol (21.00 GMT).

- Madrid. Los Miami Dolphins se enfrentan en el Santiago Bernabéu a los Washington Commanders en un partido de la NFL en el que es el primer encuentro de la liga profesional de fútbol americano en la historia en España (14:30 GMT). (FOTO) (VÍDEO)

- Entrevista con Pierre Trochet, presidente de la federación internacional de fútbol americano (IFAF), en la que reflexiona sobre el debut del flag football en los Juegos Olímpicos, algo que sucederá en el 2028; la posible presencia de jugadores de la NFL en esa competición; y lo idóneo de mantener buenas relaciones con una de las ligas con más poderío del mundo.

- DP World Tour. Termina el DP World Tour Championship, en el club Jumeirah Golf Estates de Dubai.

- Gran Premio de Valencia, 22ª y última cita de los Mundiales, en el circuito Ricado Tormo de Cheste. Moto3 a las 10.00 GMT, Moto2 a las 11.15 y MotoGP a las 13.00. (FOTO) --LLADÓS--

- Terminan las Finales ATP, en Turín (Italia) (FOTO). Final (17.00 GMT): Carlos Alcaraz (ESP)-Jannik Sinner (ITA).

Redacción EFE Deportes