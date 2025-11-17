Aniversario: 90 años de Corporación Deportiva Fénix

Un sábado 16 de noviembre de 1935 iniciaba la actividad el considerado padre del periodismo especializado radial Pedro García Arias, lanzando al éter el primer programa netamente deportivo en el Paraguay, a través de las ondas de la ZP9 Radio Prieto.

Lea mas: Corporación Deportiva Fénix

Bajo su inspiración, creación y dirección nació el programa “Onda Deportiva”, pionera en coberturas periodísticas deportivas en nuestro país y en toda Sudamérica que tras la evolución es conocida hoy día como Corporación Deportiva Fénix, que actualmente cuenta con su plataforma digital y redes: Puro Deporte.

Vale recordar además a Andrés García Arias, hermano e impulsor de la carrera periodística de Pedro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hoy sigue girando el dial y brindando su toque peculiar modulando el micrófono su hijo, Pedrito García, uno de los hombres y nombres mas respetados del periodismo nacional e internacional, que honra la memoria de los fundadores con sapiencia, responsabilidad y autoridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como broche de oro se cuenta con orgullo que la misma fecha de fundación fue declarado el Día de la Radio en el Paraguay, homenaje mas que justiciero para una organización brillante desde sus inicios.

Lleguen las congratulaciones al Cielo a los pioneros quienes hicieron posible el sueño y a quienes por el largo camino se brindaron de lleno para la difusión de la actividad deportiva.