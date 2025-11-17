Polideportivo
Aniversario: 90 años de Corporación Deportiva Fénix

Pedrito y su padre, Pedro García Arias, en el mítico Estadio Comuneros.
El pasado domingo cumplió 90 años la organización Corporación Deportiva Fénix que lo iniciara don Pedro García Arias y tiene continuidad a través del colega Pedrito García Garozzo, con el servicio polidifusor integral del deporte.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Un sábado 16 de noviembre de 1935 iniciaba la actividad el considerado padre del periodismo especializado radial Pedro García Arias, lanzando al éter el primer programa netamente deportivo en el Paraguay, a través de las ondas de la ZP9 Radio Prieto.

Bajo su inspiración, creación y dirección nació el programa “Onda Deportiva”, pionera en coberturas periodísticas deportivas en nuestro país y en toda Sudamérica que tras la evolución es conocida hoy día como Corporación Deportiva Fénix, que actualmente cuenta con su plataforma digital y redes: Puro Deporte.

Pedrito García y su familia.
Vale recordar además a Andrés García Arias, hermano e impulsor de la carrera periodística de Pedro.

Hoy sigue girando el dial y brindando su toque peculiar modulando el micrófono su hijo, Pedrito García, uno de los hombres y nombres mas respetados del periodismo nacional e internacional, que honra la memoria de los fundadores con sapiencia, responsabilidad y autoridad.

Como broche de oro se cuenta con orgullo que la misma fecha de fundación fue declarado el Día de la Radio en el Paraguay, homenaje mas que justiciero para una organización brillante desde sus inicios.

Lleguen las congratulaciones al Cielo a los pioneros quienes hicieron posible el sueño y a quienes por el largo camino se brindaron de lleno para la difusión de la actividad deportiva.