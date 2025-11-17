Hockey femenino: “Rinas” absolutas

El torneo Apertura de hockey también fue para las “santas” por lo que se consagraron las mejores del año y consiguieron automáticamente el cetro Absoluto.
En cuanto al juego decisivo, disputado en el COP, las Rinas se impusieron a las Búhos por 2 goles contra 1.
Apenas iniciado el cotejo, el Santa Clara convirtió el 1-0 a través de Valeria Pardo.
La paridad para las universitarias llegó por medio de Estrellita López en el minuto 56 y quedando solo una vuelta al cronómetro, Ana Samudio dio otro título a Santa Clara, consagrándose en condición invicta.
Las campeonas
El plantel de las rinas consagradas está conformado por: Fátima Florentín, Cecilia Roura, Lourdes Vega, Lucero López, Gianinna Zambrini, Ana Paula Samudio, Rosa Fernández, Lorena Ruiz Díaz, Martha Torres, Gianinna Méndez, Xoana Barrientos, Ornella Cabeza, Valeria Pardo, Nadia Samudio, Tania Ferreira, Dulce Ayala, Ivanna Romero, Jessica Cicioli, Melanie Armoa y Yasmina Samudio.
El cuerpo técnico lo encabeza el profesor Pablo Zambrini, con la asistencia técnica de Sergio Chamorro y la preparación física de Enrique Guerrero. La jefa de equipo es Andrea Ríos.