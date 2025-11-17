Martes 18 de noviembre de 2025

Ciudad de Panamá. La Panamá de Thomas Christiansen afronta este martes un duelo decisivo ante El Salvador con la mira puesta en el boleto directo para el Mundial de 2026, un objetivo que sigue al alcance pese a la presión de un cierre de eliminatorias lleno de combinaciones.

Redacción Deportes. Brasil, cuatro veces campeona (1997, 1999, 2003 y 2019), se enfrenta a Francia; México se ve las caras con Portugal, Suiza se cruza con Irlanda e Inglaterra con Austria en los octavos de final del Mundial Sub-17 de Catar, fase que se completa este jueves en Doha con los duelos Italia-Uzbekistán, Uganda-Burkina Faso, Corea del Norte-Japón y Marruecos-Mali.

Buenos Aires. El Jurado de Enjuiciamiento de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires da su veredicto en el juicio que podría destituir de su cargo a la jueza Julieta Makintach por su participación en un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Redacción Deportes. Comienza la serie previa de la final de la Copa Sudamericana, que el sábado enfrenta en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción al Lanús argentino y al Atlético Mineiro brasileño. Quién es quién en cada equipo, y perfiles de Castillo y Moreno, los ases de Lanús Buenos Aires, así como de Hulk, el líder incansable del cuadro de Minas Gerais.

Bolonia (Italia). El enfrentamiento entre Francia y Bélgica abre este martes desde las 16.00 la fase final de la Copa Davis, que reúne en la ciudad italiana de Bolonia a las ocho selecciones que siguen en pugna por la 'Ensaladera' en un torneo que carece de un favorito claro y que marca el final de la temporada. Información de Tomás Frutos. España sigue preparándose y pendiente del estado físico de Carlos Alcaraz para su debut el jueves frente a la República Checa.

- NBA: Orlando Magic-Golden State Warriors (00.00 GMT del miércoles), Atlanta Hawks-Detroit Pistons y Brooklyn Nets-Boston Celtics (FOTO) (00.30), San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies (01.00), Los Angeles Lakers-Utah Jazz (03.30) y Portland Trail Blazers-Phoenix Suns (04.00).

- Fase de clasificación para el Mundial 2026. Europa (Todos a las 19.45 GMT) (FOTO). Grupo B: Kosovo-Suiza, Suecia-Eslovenia. Grupo C: Bielorrusia-Grecia y Escocia-Dinamarca. Grupo E: Bulgaria-Georgia y España-Turquía. Grupo H: Austria-Bosnia Herzegovina y Rumanía-San Marino. Grupo J: Bélgica-Liechtenstein y Gales-Macedonia.

- Fase de clasificación para el Mundial 2026. Ásia. Quinta ronda: Irak-Emiratos Árabes Unidos, en el estadio de Basora (16.00 GMT).

- Mundial Sub-17, en Catar (hasta 27). 1/8 de final: Italia-Uzbekistán y Uganda-Burkina Faso (12.30 GMT), México-Portugal (13.00), Brasil-Francia (13.30), Suiza-Irlanda (14.45), Corea del Norte-Japón (15.15) y Austria-Inglaterra y Marruecos-Mali (15.45).

- Amistosos: Japón-Bolivia (FOTO) (10.15 GMT) y Chile-Perú, en Sochi (17.00); Marruecos-Uganda (19.00); Brasil-Túnez, en Lille (FOTO) (19.30); Canadá-Venezuela, en Fort Lauderdale (EEUU) (21.00); Estados Unidos-Uruguay (00.00 en Tampa), Colombia-Australia, en Nueva York (00.00); México-Paraguay, en San Antonio (01.30), Ecuador-Nueva Zelanda (01.30).

- Fase clasificación para el Mundial 2026. CONCACAF (Todos a las 01.00 GMT del miércoles). Grupo A: Guatemala-Surinam y Panamá-El Salvador. Grupo B: Jamaica-Curazao y Trinidad y Tobago-Bermuda. Grupo C: Costa Rica-Honduras y Haití-Nicaragua.

- Serie previa de la final de la Copa Sudamericana: Lanús-At. Mineiro.

. ¿Quién es quién en Lanús?. Buenos Aires.- Características de los jugadores titulares del equipo argentino. (texto) (foto)

. ¿Quién es quién en Atlético Mineiro? Río de Janeiro. Características de los jugadores titulares del equipo brasileño. (texto) (foto)

. Castillo y Moreno, los ases de Lanús Buenos Aires.- Lanús busca este 22 de noviembre en Asunción la segunda Copa Sudamericana con la confianza del buen momento de su creativo, Marcelino Moreno, y del goleador Rodrigo Castillo. Por Sebastián Rodríguez Mora (texto) (foto).

. Hulk, el líder incansable Río de Janeiro. A ocho meses de cumplir 40 años, el delantero Hulk sigue siendo la estrella del Atlético Mineiro. Su vigencia, reflejada en goles, asistencias y liderazgo, lo convierte en la figura más influyente del equipo brasileño. por Carlos Moreno (texto) (foto)

- Fase final de la Copa Davis, en Bolonia (Italia) (hasta 23). Francia-Bélgica (15.00 GMT). Información de Tomás Frutos.

