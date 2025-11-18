El Barça afronta la "trampa" del PSG para dar continuidad a los triunfos ante el Plock

Y es que desde la única derrota de la temporada, ante el incontestable Magdeburgo en la segunda jornada a mediados de septiembre, el equipo que dirige Carlos Ortega vuela en Europa con cinco victorias consecutivas y un segundo puesto del que será difícil bajarle.

Los triunfos ante el Wisla Plock (24-34 y 30-24) dejaron patente la suficiencia del Barça en ambos extremos de la pista, con actuaciones que por momentos rozaron la perfección y con dos protagonistas destacados: Aleix Gómez y Emil Nielsen.

El extremo catalán está recuperando su mejor versión de temporadas anteriores, fiable desde los siete metros, letal en el contragolpe e incisivo en el juego estático, lo que le convirtió en el máximo goleador de ambos encuentros con ocho y nueve tantos respectivamente.

Por su parte, el portero danés volvió a demostrar por qué ha sido considerado el mejor de Europa en las últimas dos temporadas, con once paradas en Polonia y dieciséis en el Palau Blaugrana que subrayan el gran estado de forma que atraviesa.

Su capacidad para decantar los partidos se une al compromiso defensivo que todo el equipo ha mostrado al unísono, una seña de identidad que convierte al Barça en la mejor defensa de la competición, con 185 goles encajados tras siete jornadas disputadas.

Ahora todo pasa por mantener la segunda posición que otorga el pase directo a los cuartos de final, el principal objetivo por el que el equipo catalán viaja a la capital francesa para medirse al PSG que, aunque subestimado, siempre exige la máxima concentración.

Desde la llegada del fondo catarí Qatar Sports Investments en 2012, el club parisino se ha convertido en uno de los proyectos con mayor músculo financiero del continente. Sin embargo, ese poder económico no se ha traducido en éxitos europeos: trece años después, solo ha disputado una final, la de 2017, saldada con derrota ante el Vardar normacedonio (24-23).

El arranque de esta temporada tampoco invita al optimismo. Con seis puntos en siete jornadas, el PSG ocupa la quinta plaza del Grupo B, aunque llega reforzado tras su primer triunfo a domicilio, ante el GOG danés (28-31).

En ese duelo, el lateral francés Elohim Prandi —ocho goles— fue la figura destacada y volverá a presentarse como la principal amenaza ofensiva ante el Barça. A su lado, el lateral Yahia Omar y el extremo español Ferran Solé —con pasado en el Granollers— completan las referencias ofensivas.

Aún con su capacidad para invertir, el PSG sigue buscando llenar el vacío que dejó la retirada de Thierry Omeyer. Esta temporada, ni Mikkel Lovkvist —uno de los porteros con mayor proyección del continente— ni Jannick Green están ofreciendo la consistencia necesaria para elevar el techo competitivo del conjunto parisino.

No obstante, el técnico Carlos Ortega no se fía de un equipo que en las dos ocasiones desde 2013 que le ha quitado puntos al Barça ha sido en París, la última en 2021 con un empate 28-28. Por ello viaja con 16 jugadores, incluido el parisino Dika Mem, que descansó en la reciente victoria liguera ante el Ademar León (28-38), y el juvenil Adrián Sola.