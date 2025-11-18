Los Mets colocan en asignación al dominicano Frankie Montás

Este movimiento, anunciado por el portal oficial MLB.com, aparta a Montás de los Mets cuando aún le restaba el segundo año de su contrato por dos temporadas y 34 millones de dólares.

La campaña de Montás, quien en 2026 devengará 17 millones de dólares, fue una total pesadilla, pues inició la temporada en la lista de lesionados y tampoco completó el calendario de juegos luego de su regreso debido a una lesión en el ligamento colateral ulnar del brazo derecho.

Esta última lesión provocó que Montás fuera sometido a una cirugía en el codo que le hará perder toda la temporada 2026 y, quizá, pudo originar la decisión del equipo de ponerlo en asignación.

Con esta decisión administrativa, Montás sale de la plantilla de 40 jugadores hábiles de los Mets y le proporciona al equipo un plazo de siete días para decidir qué hacer con el jugador, que puede ser transferido, canjeado, liberado o enviado a las ligas menores.

