Paraguay cae ante República Checa y se despide del Mundial de vóley playa

Las paraguayas no pudieron en la ronda de Lucky Losers y cayeron eliminadas frente a las checas Kylie Neuschaeferová y Martina Maixnerová por 2-1 (18-21, 21-16 y 15-8). Pese a ganar el primer set, las dirigidas por el brasileño Francismar Garrido, no pudieron sostener la ventaja.

Las compatriotas, que estaba en el Grupo A, habían perdido sus primeros dos partidos en el certamen ante Ucrania y Brasil, consiguieron ganar el último partido del Grupo A ante las peruanas Claudia Gaona y Lisbeth Allca por 2-0 (21-18 y 21-16),

Lea más: Sinner y Alcaraz, amigos fuera de la pista

Michelle y Giuli, referentes de este de deporte en la región, cedieron ante la dupla de brasileñas Thamela Coradello y Victoria Lopes por 2-0 (21-16 y 21-14), correspondiente al segundo partido del Grupo A.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la primera fecha cayeron ante las ucranianas Tetiana Lazarenko y Dariia Romaniuk por 2-0 (21-17 y 21-15).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un total de 96 equipos (48 de hombres y 48 de mujeres) de 40 naciones diferentes se enfrentarán en el certamen más grande del mundo.