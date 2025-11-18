Steelers anuncia fractura de Rodgers; CJ Stroud, descartado por los Texans por conmoción

"Aaron tiene una fractura en la muñeca que no requiere cirugía. Vamos a intentar inmovilizarla, asegurarla para que esté amortiguada en caso de una caída. Luego veremos el nivel de movimiento que tiene para saber si le permite para jugar", explicó Mike Tomlin, entrenador de los Steelers sobre el estado de su 'quarterback'.

Rodgers se lesionó en el partido del domingo pasado en el que Pittsburgh superó 34-12 a los Cincinnati Bengals, en el que fue sustituido por Mason Rudolph, quien está listo para volver a los controles del equipo el próximo fin de semana ante los Chicago Bears, algo que Tomlin dejó en el aire ante el profesionalismo de Rodgers para jugar a pesar de su lesión.

"Aaron es el tipo de jugador que no se da por vencido. Está forzando al máximo para jugar en Chicago, la tolerancia al dolor no es un problema para él, me lo expresó directamente y yo estoy de acuerdo en apoyarlo, si no, tenemos a Rudolph", subrayó el 'coach'.

Aunque el tres veces Jugador Más Valioso de la temporada es diestro, requiere una buena movilidad en la mano izquierda para recibir el balón del centro en cada jugada.

Gracias al liderazgo del veterano de 41 años, los Steelers marchan en la cima de la división Norte de la Conferencia Americana (AFC) con seis ganados y cuatro perdidos hasta la semana 11 de la temporada.

En Houston, DeMeco Ryans, entrenador de los Texans, descartó por segundo partido consecutivo a CJ Stroud, su 'quarterback' titular, para jugar este jueves ante los Bills en el inicio de la semana 12 de la campaña.

"Tenemos la esperanza de que CJ se recupere pronto, eso es lo más importante. Sólo nos queda esperar a que complete las etapas necesarias de su recuperación. Por ahora, no puedo hacer nada desde mi lugar más que rezar para que se recupere pronto", dijo Ryans sobre su mariscal de campo.

El pasador de 24 años se lesionó en la semana nueve durante la derrota de los Texans 18-15 ante los Denver Broncos en una jugada en la que luego de ser tackleado estrelló su nuca contra el césped, lo que provocó su salida para entrar en protocolo de conmoción cerebral, en el que permanece desde entonces.

Ante la baja de Stroud, Davis Mills liderara la ofensiva de Houston ante Buffalo.