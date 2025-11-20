Al menos el 40 % de los deportistas de clubes deberán ser rumanos, según nueva ley

La medida, impulsada por la oposición ultranacionalista y aprobada el miércoles en el Parlamento de Bucarest, entrará en vigor el próximo 1 de enero, siempre que sea previamente firmada por el presidente del país, Nicusor Dan.

La participación de deportistas rumanos de alto rendimiento, “tanto en categorías absolutas como juveniles, en competiciones deportivas nacionales oficiales, no podrá ser inferior al 40 % del número total de deportistas que pueden jugar en el terreno de juego durante un partido, por equipo”, reza la normativa, citada por el portal DigiSport.ro.

El incumplimiento de esa cuota podrá ser castigado con multas de entre 500.000 y 1.000.000 lei (100.000 y 200.000 euros).

Tras revelar que participó activamente en la elaboración de la nueva ley, la Federación Rumana de Fútbol recordó que de hecho ya rige un reglamento interno en el fútbol rumano, conocido como la regla '5+6', que estipula que al menos cinco jugadores en el campo deben ser rumanos.

“Es una sorpresa y no me parece normal. Creo que habrá menos calidad. Deberíamos mejorar la infraestructura y los campos. No me parece normal”, criticó Victor Angelescu, copropietario del Rapid Bucarest, mientras que el dueño del club rival FSCB, el diputado independiente George Becali, se mostró satisfecho con la perspectiva de limitar la participación extranjera.

“Yo también voté a favor de la ley. Si juego con 7 africanos, 2 kosovares, más 2 españoles, ¿a qué estoy jugando? (...) No entiendo qué clase de fútbol es ese, si solo juegas con extranjeros”, dijo Becali, un exmiembro del partido de extrema derecha AUR.