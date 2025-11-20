Alexander Vinokurov Jr. pasa de la bicicleta al equipo técnico del Astana

Vinokurov Jr. puso fin a su carrera ciclista este otoño debido a lesiones y, tras completar el curso de formación en el centro educativo de la UCI y aprobar con éxito el examen, recibió el título de director deportivo, lo que le permite acceder a su nuevo cargo técnico. A partir de 2026 Vinokurov trabajará con los directores deportivos de los equipos WorldTour y continentales, y colaborará activamente con el grupo de rendimiento del equipo.

"En las últimas temporadas, Alex sufrió varias lesiones, y la última resultó ser muy grave. Si bien demostró una gran fortaleza mental y logró recuperarse, participando en varias carreras con el equipo continental, su decisión de retirarse es totalmente comprensible. Al mismo tiempo, es fantástico que Alex decidiera seguir vinculado al ciclismo y que ahora afronte con optimismo un nuevo rol", comentó declaró Alexandr Shefer, director deportivo del equipo XDS Astana.

Las prácticas en ambos equipos, WorldTour y continental, le permitirán adquirir la experiencia y la confianza necesarias, y comprender el funcionamiento del ciclismo profesional desde otra perspectiva, detalla Shefer.

"La transición de la bicicleta al asiento del conductor nunca es fácil, cualquier director deportivo lo sabe, así que espero que, con la debida dedicación y determinación, Alex tenga éxito", concluyó.

