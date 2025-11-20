El Barça reaparece en la Asobal ante el Nava 48 horas después de ganar en París

En la capital francesa, el equipo que dirige Carlos Ortega completó 35 minutos sobresalientes que le permitieron alcanzar una renta de hasta nueve goles (13-22), sustentado en los pilares que explican su racha de 17 victorias consecutivas entre todas las competiciones: solidez defensiva y contundencia al contraataque.

Sin embargo, la relajación al ver el partido encarrilado —reflejada en el "¡Estamos atontados, nos hemos dormido!" que el técnico azulgrana lanzó en un tiempo muerto— abrió la puerta a la reacción del PSG, que llegó a situarse a un solo tanto (23-24, min. 50).

La irrupción ofensiva de Yahia Omar, Luc Steins y Elohim Prandi puso en aprietos a una defensa azulgrana irreconocible, obligando a Emil Nielsen a multiplicarse bajo palos con otra actuación colosal (18 paradas y 43% de acierto) para sostener al Barça y asegurar una victoria que les reafirma en la segunda plaza del Grupo B.

Sin apenas tiempo para digerir lo ocurrido, el conjunto azulgrana regresa a la competición nacional, la Asobal, donde encadena 15 títulos consecutivos y que suele actuar como bálsamo para recuperar sensaciones y estabilidad competitiva.

En las últimas jornadas, el equipo catalán ha visto cómo los dos rivales que parecían en disposición de seguirle el ritmo antes del primer parón de selecciones, el Fraikin Granollers y el Bidasoa Irún, se han ido descolgando, con la exigencia europea pasando factura en el campeonato doméstico.

En este contexto, y ante un calendario sin tregua —será el cuarto partido en nueve días—, todo apunta a que el técnico azulgrana, al igual que hizo con el capitán Dika Mem ante el Ademar León, dará descanso a los jugadores con más minutos en sus piernas para recibir al Nava.

Bajo este escenario, que se repetirá hasta el parón por el Campeonato de Europa 2026, previsto del 13 de enero al 1 de febrero, el joven extremo Adrián Sola está respondiendo con creces a la confianza de Carlos Ortega, siendo con 35 goles el máximo artillero azulgrana en la Asobal.

Los pivotes Antonio Bazán y Òscar Grau completarán la convocatoria ante un cuadro segoviano que llega a la capital catalana tras sumar dos triunfos vitales ante el REBI Cuenca (33-32) y el Bada Huesca (41-33), resultados que le han sacado del pozo en el que se encontraba tras un inicio de temporada con apenas dos puntos de doce posibles.

Con todo, el Barça, que nunca ha perdido ante el Nava en competición oficial, buscará recuperar la solidez que por momentos logró vulnerar el Paris Saint-Germain, con la vista puesta en mantener su invicto y afianzar su dominio en la Asobal.