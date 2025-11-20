El Igualada despega, el Barça no pasa del empate y el Reus y el Liceo sucumben en Portugal

No tardó en llegar el primer triunfo arlequinado en su regreso a la Liga de Campeones. El equipo dirigido por Marc Muntané se impuso al Saint-Omer francés (0-3), considerado el conjunto más débil del Grupo A, trasladando al marcador los destellos de buen juego y empuje que ya había mostrado en la derrota ante el Oporto en la jornada inaugural.

Con los goles de Miguel Cañadillas, Joel Roma y Roger Bars, el seis veces campeón de Europa confirmó su gran inicio en la OK Liga, donde comparte liderato con el Barça, estrenando así su casillero de triunfos en la máxima competición continental y evitando quedar descolgado desde el arranque.

Un triunfo que no pudo regalarle a su afición el Barça. Tras comenzar con paso firme hacia la reconquista europea, siete años después, doblegando al Reus (3-5), al conjunto azulgrana se le atragantó el estreno en el Palau Blaugrana ante el Trissino italiano (4-4).

Los locales volvieron a acusar la fragilidad defensiva que la pasada temporada le costó la temprana eliminación en fase de grupos. El Trissino llegó a colocarse dos goles arriba a falta de 16 minutos (2-4), pero el carácter y empuje del Barça obtuvo recompensa: Sergi Llorca, primero, y luego Marc Grau firmaron el empate.

Aun así, la machada quedó incompleta. Pablo Álvarez tuvo el gol de la victoria con un penalti doble, pero el portero Bruno Sgaria lo adivinó y mantuvo el empate que deja a ambos equipos con cuatro puntos tras dos jornadas.

Todo dentro de un Grupo A en el que Reus y Saint-Omer siguen como los únicos equipos sin puntuar. Los rojinegros sabían que tendrían que rozar la perfección ante el subcampeón de Europa, el Oporto, para sacar un resultado positivo, pero el desgaste pasó factura y acabaron muriendo en la orilla.

Guillem Jansà empató el tanto inicial de Jose Soares tras el descanso, pero a diez minutos del final, Gonçalo Alves dictó sentencia. El Reus lo intentó en los minutos finales, pero la jerarquía lusa se impuso, obligando al cuadro tarraconense a reaccionar en las próximas jornadas si no quieren comprometer sus opciones de clasificación desde el inicio.

Tampoco pudo puntuar el Liceo en su visita al vigente campeón de Europa, el Barcelos (3-1). Y eso que el conjunto gallego logró golpear primero con una diana de Nil Cervera, pero el tanto de Miguel Rocha a 43 segundos del descanso supuso un golpe psicológico del que ya no se repuso.

En la reanudación, Miguel Vieira y Pedro Silva completaron la remontada para un Barcelos que sumó sus tres primeros puntos. El equipo coruñés, que no aprovechó sus ocasiones para estrechar diferencias, se queda con tres puntos y buscará regresar a la senda del triunfo en la tercera jornada, frente al invicto Sporting, en Riazor.