LaLiga se reanuda con el regreso del Barcelona al Nou Camp y la visita del líder a Elche

La vuelta al feudo blaugrana, que aún sólo dispone de la mitad del aforo, unos 45.000 espectadores, se convertirá este sábado en una fiesta en la que los de Hansi Flick quieren estar a la altura y tratar de mantener la presión sobre el Real Madrid, del que sólo le separan tres puntos.

Flick espera volver a contar con el delantero brasileño Raphael Dias 'Raphinha', el portero Joan García y el centrocampista Marc Casadó, que afrontan el último tramo de recuperación de sus respectivas lesiones.

La principal duda es la de Lamine Yamal, que prosigue con su proceso de recuperación del tratamiento en el pubis que le impidió jugar con España los dos partidos de clasificación al Mundial 2026 contra Georgia y Turquía.

El Athletic acude a la puesta de largo del estadio azulgrana con el ánimo de reengancharse a la zona noble y con la buena noticia de que su técnico, Ernesto Valverde, recupera a dos de sus estiletes, Nico Williams y Oihan Sancet, aunque con la incertidumbre de si estará a punto Iñaki Williams.

El Real Madrid llega a Elche con el reto de ser el primer equipo en ganar en esta temporada en el Martínez Valero, donde los alicantinos -recién ascendidos a Primera- suman tres victorias y tres empates, y de desquitarse del empate cedido en Vallecas en la anterior jornada.

El parón internacional no le ha sentado bien al cuadro de Xabi Alonso, con jugadores que han regresado a Madrid lesionados, como Militao, o tocados, como Mbappé, Camavinga o Huijsen, si bien el técnico donostiarra tiene fe en que pueda disponer de ellos.

También con la mirada en la Liga de Campeones de la próxima jornada, donde le espera el rocoso Borussia de Dortmund, está el Villarreal, que recibe este sábado a un Mallorca que ha logrado escapar de la zona peligrosa.

En la misma tesitura está el Atlético de Madrid, cuarto a un punto del 'submarino amarillo' y a tres del Barcelona, con apreturas en la Liga de Campeones, pero con la confianza reforzada en LaLiga después de cuatro jornadas consecutivas con victoria.

Los del 'Cholo' Simeone visitan al siempre incómodo Getafe, desahogado en la clasificación en octava posición y con deseo de seguir aspirando a consolidarse entre las revelaciones del campeonato.

El Alavés aguarda a un Celta de Vigo al que el Barcelona frenó su recuperación antes del parón con un 2-4 en Balaídos, algo similar al cuadro vitoriano, que se llevó la sorpresa de caer ante el colista en su visita a Girona.

El conjunto que dirige Míchel Sánchez viaja el domingo a Sevilla para jugar en La Cartuja ante el Betis y calibrar si su victoria ante el Alavés fue un espejismo o se reproduce para soñar con la salvación.

El que se estrena como colista es el Oviedo, que tratará de escapar de este papel ante su afición y ante un Rayo Vallecano que quiere demostrar que su empate ante el Real Madrid es una señal de que quiere escalar posiciones.

La clase media del campeonato vivirá el duelo el Osasuna y Real Sociedad, donde Mikel Oyarzabal ejercerá de locomotora después de su gran actuación en los dos partidos con España.

La jornada se abre este viernes con el derbi valenciano en Mestalla, al que Valencia y Levante llegan con necesidad de oxigenarse con puntos a la vista de que ocupan el cuarto puesto por la cola y el penúltimo, respectivamente, con solo un punto de diferencia.

El colofón lo pondrán el lunes en Cornellá el Espanyol, acomodado en puestos europeos, y el Sevilla, que parece respirar después de su último triunfo ante Osasuna en casa.

. Sábado 22: Alavés-Celta, Barcelona-Athletic Club, Osasuna-Real Sociedad y Villarreal-Mallorca.

. Domingo 23: Oviedo-Rayo, Betis-Girona, Getafe-Atlético de Madrid y Elche-Real Madrid.