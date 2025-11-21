Arrancan los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 y el Team Paraguay se embarca en otro desafío

La delegación paraguaya ya se encuentra instalada en tierras peruanas, preparada para afrontar su participación en la vigésima edición de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Esta competencia marca el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, y el Team Paraguay llega con la misión de superar la destacada actuación registrada en Valledupar 2022, donde se lograron 37 medallas.

El equipo paraguayo combina juventud y experiencia, con atletas consolidados en diversas disciplinas y nuevos talentos que buscan dejar su huella en el escenario regional.

En total, 125 deportistas representarán al país en 22 deportes, que incluyen competencias de pista y campo, deportes de combate, natación, vóley de playa, hockey y otras modalidades, reflejando la amplitud y diversidad del deporte nacional.

Los primeros en saltar a la acción serán los exponentes del squash, quienes competirán en las modalidades individuales, y el hockey femenino, que iniciará su fase de grupos con la meta de avanzar a instancias definitorias.

El certamen se extenderá hasta el 7 de diciembre y promete jornadas intensas de competencia en múltiples sedes de Ayacucho y Lima, donde Paraguay buscará destacarse en cada deporte y consolidar su lugar entre las potencias del evento.

La atención estará puesta en cada actuación, esperando que la combinación de talento, esfuerzo y pasión se traduzca en una actuación histórica para el Team Paraguay que estará junto otras 16 delegaciones y 4.000 atletas en lo que será la sede de los Panamericanos 2027.