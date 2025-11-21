El Salvador vuelve a los Bolivarianos con esperanzas de medallas en tiro con arco

Los deportes en los que los salvadoreños estarán presenten son aguas abiertas, bádminton, béisbol, bowling, frontón, gimnasia artística y rítmica, karate, kick boxing, levantamiento de pesas, lucha, patinaje, remo, tiro con arco, tiro deportivo y vela.

El béisbol será el único deporte de conjunto con participación salvadoreña, según informó el Comité Olímpico de El Salvador (COES).

En la delegación salvadoreña destacan los arqueros Roberto Hernández, Óscar Ticas y Sofía Paz, tres de los seis integrantes del equipo nacional de tiro con arco.

Hernández, especializado en arco compuesto, es uno de los principales medallistas de El Salvador en competencias internacionales. Ha conseguido oro en Juegos Mundiales y Copas del Mundo, también oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe (Barranquilla 2018) y en los Juegos Panamericanos de Lima (Perú) 2019 y Santiago (Chile) 2023.

Ticas, atleta de arco recurvo, destaca por su participación Juegos Olímpicos París 2024 y Paiz, también de arco compuesto, se convirtió este año en la subcampeona del Campeonato Mundial de Tiro con Arco que se llevó a cabo en Gwangju, Corea de Sur.

En los pasados Juegos Bolivarianos, la delegación de El Salvador se ubicó en el noveno puesto con un total de ocho medallas, de las que dos fueron de oro, dos de plata y cuatro de bronce.