Los 'e-sports' marcan el inicio de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025

La sede del Coliseo Eduardo Dibós, en el distrito limeño de San Borja, inició las jornadas de “deportes electrónicos”, con la modalidad de 'e-fútbol', con dos grupos de tres países que se enfrentarán en el formato de todos contra todos, y los dos primeros disputarán las semifinales, que a su vez decidirán a los finalistas del torneo.

Las rondas iniciales comenzaron este viernes, un día antes del inicio oficial de los Juegos Bolivarianos, a celebrarse entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre, y la final tendrá lugar el próximo lunes 24, mismo día en el que también se conocerán a los campeones de Dota 2 y se entregarán las respectivas medallas.

En el caso del Dota 2, un videojuego perteneciente al género ARTS (Action Real-Time Strategy, en español estrategia de acción en tiempo real), la competencia comenzará el domingo 23, con jornadas idénticas al anterior.

En este caso, la primera fase será en formato ‘Round Robin' (todos contra todos) en que cada país enfrentará a todos sus rivales y donde se decidirá el primero y el segundo puestos, que deberán batirse en la final.

En este contexto, los 'e-sports' ya formaron parte del programa de los Juegos Bolivarianos en la edición especial Bicentenario 2024 que se celebró también con Ayacucho como sede principal.

Los 'e-sports' componen las 65 disciplinas deportivas que forman parte del programa de estos Juegos Bolivarianos, donde participarán más de 4.000 deportistas de 17 países de Latinoamérica, en la primera cita multideportiva del ciclo olímpico para Los Ángeles 2028.