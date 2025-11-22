LaLiga emplaza a la UE a aprobar pronto una norma que persiga la piratería de forma eficaz

La entidad que dirige Javier Tebas considera que la realidad ha demostrado que las medidas voluntarias y la aplicación privada recogidas en la llamada ‘Recomendación sobre la lucha contra la piratería en línea de deportes y otros eventos en directo’, vigente desde 2023 con carácter no vinculante, "ya no son suficientes y que los recursos legales se han visto superados por la velocidad y la sofisticación de las redes y servicios pirata", informa LaLiga en un comunicado.

El llamamiento de la patronal llega después de que el pasado jueves se conocieran las conclusiones por parte de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea sobre la aplicación de las medidas contempladas en la Recomendación, en las que "se reconoce la ineficacia" de esta, de que el fraude audiovisual crece en el espacio europeo y de que se concentra en los periodos de mayor actividad deportiva.

LaLiga reitera "la reticencia y la falta de cooperación de intermediarios tecnológicos" como la empresa Cloudflare, lo que evidencia la necesidad de colaboración y amparo legislativo europeo.

Ante esta situación, la patronal ofrece su disposición a las autoridades para poder avanzar hacia una colaboración "de verdad, eficaz, en tiempo real y transfronteriza que proteja el patrimonio de la industria deportiva y audiovisual en directo".

El fraude audiovisual causa entre 600 y 700 millones de euros en pérdidas anuales a los clubes profesionales y a toda la industria del deporte en España.