Perú inaugura los XX Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025 con llamado a la unidad

La Fortaleza del Real Felipe, construida en el siglo XVIII en la provincia portuaria del Callao, fue el escenario donde deportistas y diversas autoridades dieron la bienvenida con un llamado a la unidad y hermandad a la gran competición deportiva, que se desarrollará hasta el 7 de diciembre en las ciudades peruanas de Lima y Ayacucho.

El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), Baltazar Medina, afirmó que el deporte es "un vinculo de unidad y hermandad de los pueblos" y reconoció el esfuerzo de las autoridades peruanas para albergar los juegos, pese a las dificultades encontradas.

"La filosofía del movimiento olímpico busca hacer del deporte un medio para ayudar a construir un mundo mejor, y eso solo es posible si ustedes atletas hacen el juego limpio y siguen los principios universales del olimpismo, la amistad, la solidaridad y la excelencia para la base para su trabajo", declaró Medina.

El presidente del Comité Organizador de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, Sergio Ludeña, animó a los deportistas a dar lo mejor de sí mismos, con unidad, trabajo en equipo y excelencia.

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico peruano, Renzo Manyari, agradeció a las autoridades deportivas regionales por confiar en Perú para organizar los Juegos y aseguró que el espíritu olímpico representa la esperanza para construir países más unidos a través de la paz.

"El esfuerzo de ustedes, queridos atletas, desarrollará la paz en nuestros corazones, la paz en nuestras naciones y la paz a través del olimpismo", dijo Manyari.

Estaba prevista la presencia del presidente interino, José Jerí, quien finalmente no llegó pues estaba de viaje oficial en la región de Cajamarca.

A continuación, representes de los deportistas, jueces y entrenadores pronunciaron sus respectivos juramentos, en los que prometieron participar en la competición cumpliendo las reglas con juego limpio, sin dopaje, con imparcialidad, solidaridad y transparencia.

La Antorcha Bolivariana llegó al anfiteatro entre aplausos, tras haber recorrido durante la jornada, de la mano de varios atletas, varias zonas de Lima, como el Malecón de Miraflores, el Estadio Nacional y la Plaza Mayor de la ciudad, en el centro histórico.

Con el Pebetero Bolivariano encendido y los Juegos inaugurados comenzó un espectáculo de música, baile y diferentes expresiones culturales mezcladas con deporte.

La competición se inició este viernes con los 'e-sports', donde se enfrentaron equipos masculinos de Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Uruguay y Venezuela.

Este domingo se disputa el maratón en un recorrido que atraviesa la capital peruana, además de squash, hockey, canotaje, ciclismo BMX, natación, esgrima, bádminton, entre otros, y en la ciudad de Ayacucho se celebrará la competición de Ciclismo MTB Cross Country.