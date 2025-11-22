Prometedor comienzo del Team Paraguay en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

En el plano deportivo, la delegación guaraní tuvo gran inicio en la disciplina de squash, donde los primeros representantes ya comenzaron a destacar.

Lea más: Tenis: Dani Vallejo, a la final de Guayaquil

La primera en sobresalir fue Nicole Krauch, quien venció a Ana Lucía Sánchez, de Guatemala, por 3-0 (11-5; 12-10 y 11-8) y avanzó a la ronda de 16.

El mismo objetivo logró Belén Saavedra al derrotar a Rebecca Valverde, de Bolivia, por 3-1 (11-6; 11-6, 6-11 y 11-6).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto al otro compatriota, Andrés Acosta, no pudo y cayó ante el guatemalteco Ángel Enriquez por 3-0 (11-7, 11-9 y 11-4).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La selección paraguaya de hockey femenino –Las Aguará– tuvo una estrepitosa caída ante su par de Chile, por 7-0. Hoy se medirán a Venezuela por la segunda jornada de competencias, desde las 12:00 de nuestro país.

Para la jornada de este domingo está previsto el debut de natación, con Charles Hockin, en los 50 metros estilo espalda, con las preliminares, desde las 11:57. También da inicio el tiro deportivo, en la modalidad de pistola de aire 10 m individual masculina, con Claudio Frascone, desde las 12:00.

En ambos deportes Paraguay buscará seguir marcando presencia y sumar sus primeras alegrías en esta edición del evento multideportivo.