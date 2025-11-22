Polideportivo
22 de noviembre de 2025 - 23:21

Prometedor comienzo del Team Paraguay en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Fiorella Goritzia Gatti (18 años) y Francesco Marcantonio (27), de squash, en la ceremonia inaugural.
El Team Paraguay cumplió la noche del sábado con su desfile oficial en el estadio Las Américas de Ayacucho, acompañando a otras 16 delegaciones del continente durante la ceremonia inaugural de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Horas antes, la delegación guaraní tuvo un prometedor arranque en squash y hoy debutan natación y tiro deportivo.

Por ABC Color

En el plano deportivo, la delegación guaraní tuvo gran inicio en la disciplina de squash, donde los primeros representantes ya comenzaron a destacar.

La primera en sobresalir fue Nicole Krauch, quien venció a Ana Lucía Sánchez, de Guatemala, por 3-0 (11-5; 12-10 y 11-8) y avanzó a la ronda de 16.

Ana Nicole Krauch (16 años) debutó con triunfo en el squash.
El mismo objetivo logró Belén Saavedra al derrotar a Rebecca Valverde, de Bolivia, por 3-1 (11-6; 11-6, 6-11 y 11-6).

En cuanto al otro compatriota, Andrés Acosta, no pudo y cayó ante el guatemalteco Ángel Enriquez por 3-0 (11-7, 11-9 y 11-4).

La selección paraguaya de hockey femenino –Las Aguará– tuvo una estrepitosa caída ante su par de Chile, por 7-0. Hoy se medirán a Venezuela por la segunda jornada de competencias, desde las 12:00 de nuestro país.

Para la jornada de este domingo está previsto el debut de natación, con Charles Hockin, en los 50 metros estilo espalda, con las preliminares, desde las 11:57. También da inicio el tiro deportivo, en la modalidad de pistola de aire 10 m individual masculina, con Claudio Frascone, desde las 12:00.

En ambos deportes Paraguay buscará seguir marcando presencia y sumar sus primeras alegrías en esta edición del evento multideportivo.