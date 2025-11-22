Tenis: Dani Vallejo, a la final de Guayaquil

Dani, preclasificado #2 de la parada ecuatoriana, se impuso a Guillén (#4) en reñida semifinal, remontando el adverso del primer set 4-6, ganando luego 6-2 y 6-3 en el torneo de tenis.
Vallejo ganó el 61% de los puntos con su primer servicio y 55% con el segundo, contra 56% y 48%, respectivamente, de Guillén.
El paraguayo se enfrentará al peruano Varillas, que en el choque de segundo turno se impuso en dos mangas al argentino Federico Agustín Gómez (ATP 124) por doble 6-4. El incaico está rankeado 327.
El evento se desarrolla en las instalaciones del Guayaquil Tenis Club.
En dobles se consagró la dupla mexicana integrada por Alejandro Hernández y Rodrigo Pacheco, que se impuso 7-5 y 6-3 al argentino Lucio Ratti y el brasileño Víctor Remondy.