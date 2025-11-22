Tenis: Dani Vallejo, a la final de Guayaquil

Adolfo Daniel Vallejo (21 años, ATP 163) tenista #1 de nuestro país, disputará este domingo con el peruano Juan Pablo Varillas, a las 16:00 de nuestro país, la final de la edición XXI del Challenger 75 de Guayaquil, tras vencer al local Álvaro Guillén Meza (22, ATP 197) en tres sets.