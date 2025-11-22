Polideportivo
22 de noviembre de 2025 - 21:22

Tenis: Dani Vallejo, a la final de Guayaquil

Dani Vallejo buscará el título del Challenger Ciudad de Guayaquil.
Adolfo Daniel Vallejo (21 años, ATP 163) tenista #1 de nuestro país, disputará este domingo con el peruano Juan Pablo Varillas, a las 16:00 de nuestro país, la final de la edición XXI del Challenger 75 de Guayaquil, tras vencer al local Álvaro Guillén Meza (22, ATP 197) en tres sets.

Por ABC Color

Dani, preclasificado #2 de la parada ecuatoriana, se impuso a Guillén (#4) en reñida semifinal, remontando el adverso del primer set 4-6, ganando luego 6-2 y 6-3 en el torneo de tenis.

Vallejo ganó el 61% de los puntos con su primer servicio y 55% con el segundo, contra 56% y 48%, respectivamente, de Guillén.

El paraguayo se enfrentará al peruano Varillas, que en el choque de segundo turno se impuso en dos mangas al argentino Federico Agustín Gómez (ATP 124) por doble 6-4. El incaico está rankeado 327.

El evento se desarrolla en las instalaciones del Guayaquil Tenis Club.

En dobles se consagró la dupla mexicana integrada por Alejandro Hernández y Rodrigo Pacheco, que se impuso 7-5 y 6-3 al argentino Lucio Ratti y el brasileño Víctor Remondy.