Argentina, Chile, España y Euskadi empiezan con buen pie en pala corta

En el Grupo A los vascos Esteban Gaubeka e Imanol Ibáñez ganaron por 2-1 (14-15, 15-12 y 15-3) a los franceses Dan Necol y Sylvain Brefel y los españoles Miguel Fernández y Javier Insausti se impusieron con facilidad de los mexicanos Santiago Barberena y Alan Cerecedo por 2-0 (15-5 y 15-4).

En el Grupo B Argentina, con Pablo Fusto, junto a Gaubeka una de las grandes estrellas de la pala profesional de los últimos años, y Juan Luis Firpo superaron a los cubanos Dariel Cruz y Anderson Jardines (15-6 y 15-7).

Los chilenos Manuel Domínguez y Raimundo Saez vencieron por 2-0 (15-8 y 15-12) a la pareja de Estados Unidos formada por Iker Goirizelaia y Azuan Pérez.

España y Euskadi se medirán el martes en el frontón Bizkaia en uno de los duelos estelares de esta primera fase en una jornada que se completará con los partidos México-Francia, Cuba-Portugal y Argentina-Estados Unidos.

Además, el lunes comenzarán las modalidades de mano individual y cesta punta, tanto masculina como femenina, y pelota adaptada.