El ‘major’ de México de pádel estrena parejas y pone en juego la corona de Tapia y Coello

El español Arturo Coello y el argentino Agustín Tapia tienen todas las papeletas de coronarse a falta del torneo de Acapulco y las Finales de Barcelona, que se disputarán del 11 al 14 de diciembre.

Sus inmediatos perseguidores, el español Alejandro Galán y el argentino Federico Chingotto, son los únicos que le pueden desbancar, pero necesitan ganar tanto en México como en España, donde hay en juego 3.500 puntos en total para la pareja vencedora.

En caso de victoria de Tapia y Coello, revalidarían su corona, que mantienen desde mayo de 2023.

En cuanto a las nuevas parejas, Di Nenno y ‘Stupa’ parten en México como cabezas de serie número cuatro, mientras que Lebrón y Augsburger lo hacen como quinta.

“Ilusionados con lo que viene. Vamos con todo”, ha afirmado Lebrón en sus redes para expresar la ilusión que le genera compartir tándem con Augsburger, de 21 años, uno de los jugadores con más proyección del circuito, con quien se ha propuesto alcanzar el número uno.

Lebrón era pareja de ‘Stupa’ y Augsburger lo era de Di Nenno y, tras el torneo de Dubái celebrado hace una semana, se despidieron y pasaron a intercambiarse.

En categoría femenina, también está abierta la pugna por el número uno, aunque la española Gemma Triay y la argentina Delfi Brea lo tienen todo a favor para coronarse, lo que lograrían matemáticamente si vencen en México, lo que enterraría las opciones de la pareja número dos que forman Ari Sánchez y Paula Josemaría.