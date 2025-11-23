Kobayashi gana en Lillehammer y se hace con el liderato de la Copa del Mundo de saltos

Kobayashi, de 29 años, firmó su trigésima sexta victoria en la Copa del Mundo al sumar 290,5 puntos y dos saltos de 138 y 139,5 metros. Lo acompañaron en el podio el esloveno Domen Prevc (140+139 metros y 287,3 puntos) y el alemán Felix Hoffmann (139+138 y 286,2).

El austríaco Daniel Tschofenig, defensor del título y que el sábado fue el primer líder del circuito 2025/2026, se clasificó séptimo esta vez con dos saltos de 129,5 y 137,5 metros y 271,4 puntos.

La Copa del Mundo se reanuda el fin de semana que viene con dos pruebas en el Lugnet de la estación sueca de Falun. El sábado en el trampolín normal (HS95) y el domingo en el largo (HS132).

En Falun, Stefan Kraft, quinto este domingo, espera batir el récord de puntos sumados en la Copa del Mundo y que está en posesión del finlandés Janne Ahonen con 15.758, 47 más que el austríaco.

