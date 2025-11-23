Polideportivo
23 de noviembre de 2025 - 14:40

Kobayashi gana en Lillehammer y se hace con el liderato de la Copa del Mundo de saltos

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2390

Redacción Deportes, 23 nov (EFE).- El japonés Ryōyū Kobayashi es el nuevo líder de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico al ganar este domingo la segunda prueba del circuito, disputada, al igual que la primera, en el trampolín Lysgårdsbakken (HS140) de la estación noruega de Lillehammer.

Por EFE

Kobayashi, de 29 años, firmó su trigésima sexta victoria en la Copa del Mundo al sumar 290,5 puntos y dos saltos de 138 y 139,5 metros. Lo acompañaron en el podio el esloveno Domen Prevc (140+139 metros y 287,3 puntos) y el alemán Felix Hoffmann (139+138 y 286,2).

El austríaco Daniel Tschofenig, defensor del título y que el sábado fue el primer líder del circuito 2025/2026, se clasificó séptimo esta vez con dos saltos de 129,5 y 137,5 metros y 271,4 puntos.

La Copa del Mundo se reanuda el fin de semana que viene con dos pruebas en el Lugnet de la estación sueca de Falun. El sábado en el trampolín normal (HS95) y el domingo en el largo (HS132).

En Falun, Stefan Kraft, quinto este domingo, espera batir el récord de puntos sumados en la Copa del Mundo y que está en posesión del finlandés Janne Ahonen con 15.758, 47 más que el austríaco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy