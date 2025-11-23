Las letonas Tina Graudina y Anastasija Samoilova ganan el oro en el Mundial de vóley playa

Graudina y Samoilova, que en semifinales derrotaron a la pareja número uno del mundo, las brasileñas Thamela Coradello y Victoria Lopes, dieron a Letonia su primera medalla en un Mundial de vóley playa.

El partido fue reñido desde el principio, acorde con su posición en el ránking mundial, en el que las letonas ocupan la cuarta posición, empatadas con las alemanas Müller-Tillmann, frente al sexto puesto de Brasher y Nuss.

Las bálticas, que han estado en lo más alto del ránking en varias ocasiones, suceden en el palmarés a las estadounidenses Sara Hughes y Kelly Cheng, campeonas en el anterior Mundial disputado en México en 2023.

En el duelo entre parejas brasileñas por la medalla de bronce, la victoria se inclinó del lado de Carol Solberg y Rebecca Cavalcanti, que vencieron a Thamelia y Victoria en dos sets (21-18 y 22-20).

El próximo Mundial de vóley playa se disputará en Países Bajos en 2027.