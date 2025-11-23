Osasuna se abona a las segundas malas partes

La del sábado fue una nueva oportunidad de dar un golpe de efecto y materializar la petición de “espabilar” de un Alessio Lisci al que ya se mira con ciertas dudas tras llegar en verano con esperanzas de dotar al equipo de un juego alegre y vistoso, idea que todavía no ha quedado plasmada sobre el césped.

La complicada situación de los rojillos se debe en gran parte al hecho de no haber sabido gestionar las ventajas a favor. Osasuna llevaría 24 puntos si solo se hubiesen jugado las primeras mitades.

De 13 jornadas que lleva de transcurso el campeonato, los de Lisci se han ido como vencedores al descanso en 6 ocasiones, mientras que han sido 8 veces las que el resultado ha sido desfavorable en los segundos 45 minutos. Villarreal, Celta de Vigo y Real Sociedad han logrado remontar a los de Tajonar.

Además, Osasuna es el peor visitante de los 20 participantes, con tan solo un punto sumado. En casa, a pesar del gran inicio, el equipo ha bajado hasta la 11ª posición.

Una semana por delante para volver a confiar en Lisci y en un grupo de jugadores que se desplazarán a Mallorca para medirse a un Jagoba Arrasate que también se juega el puesto.