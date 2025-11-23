Rugby: Argentina queda al borde de la remontada

Tras unos prolegómenos emocionantes por el recuerdo que se tuvo hacia Ignacio Fernández Madero, un referente histórico del rugby argentino fallecido el pasado día 18, el templo del rugby inglés vibró con un partido en el que los pupilos de Felipe Contempomi estuvieron cerca de protagonizar otra reacción como en el encuentro ante Escocia.

El acierto en los lanzamientos a palos de George Ford y dos ensayos de Max Ojomoh e Immanuel Feyi-Waboso disparó al XV de la Rosa a un 17-0, pero los Pumas no se rindieron y antes del intermedio estrenaron su casillero con un golpe de castigo transformado por Tomás Albornoz.

El paso por los vestuarios relanzó a Argentina. Los jugadores de Contempomi comenzaron a superar a los de Steve Borthwick y se reflejó en el marcador.

Una marca de Justo Piccardo, dos tiros entre palos de Albornoz y otro de Santiago Carreras apretaron el resultado hasta un 17-16.

En cambio, la remontada fue frenada en seco a los 66 minutos con un ensayo de Henry Slade convertido por Ford, que abrió más hueco después con un golpe de castigo (27-16), aunque ello no arredró a los Pumas, que tiraron de orgullo al final volvieron a acercarse gracias a Rodrigo Isgró y Carreras e incluso metieron miedo a Inglaterra. EFE