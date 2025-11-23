Tenis
Sudamericanos, con rivales definidos para la Davis 2026

Francisco Cerúndolo (27 años) es una de las principales figuras de Argentina en la actualidad.
Francisco Cerúndolo (27 años) es una de las principales figuras de Argentina en la actualidad.

Argentina, Perú, Chile y Ecuador conocieron este domingo sus próximos rivales en la fase de clasificación para la Final 8 de la Copa Davis 2026 tras el sorteo celebrado en Bolonia.

Por ABC Color

Al igual que en 2025, la clasificación de 2026 se jugará en dos rondas. Las eliminatorias de primera instancia de la fase de clasificación se disputarán los días 6 y 7 ó 7 y 8 de febrero de 2026, y las de segunda ronda, los días 18 y 19 ó 19 y 20 de setiembre de 2026.

Los países anfitriones podrán elegir las fechas y superficie. Italia, país anfitrión, recibirá una invitación para la Final 8 de la Copa Davis de 2026. España, como mínimo subcampeona, no tendrá que participar en la primera ronda.

Chile asoma como posible rival de los españoles en esa segunda ronda. Para acceder a esa fase, tendrá que superar a la Serbia de Novak Djokovic, a la que recibirá en tierras trasandinas.

Perú, en cambio, tendrá que viajar a Alemania para esa primera ronda de clasificación. Ecuador, como Chile, hará las veces de local ante Australia.

Y Argentina, la única selección sudamericana en la presente edición de la Copa Davis, eliminada por Alemania en los cuartos de final, tendrá que viajar a Corea del Sur.

Cuadro completo

Chile-Serbia

Alemania-Perú

Dinamarca-Croacia

Ecuador-Australia

Noruega-Gran Bretaña

Bulgaria-Bélgica

Japón-Austria

India-Países Bajos

Corea del Sur-Argentina

Hungría-Estados Unidos

República Checa-Suecia

Francia-Eslovaquia

Canadá-Brasil.

