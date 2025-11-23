Tebas tilda el discurso de Florentino de "mesiánico, sectario y supremacista"

Tebas, a través de su cuenta de X, ha respondido a Florentino Pérez después de que le responsabilizara de "adulterar la Liga" con el intento "fallido" del partido en Miami (Estados Unidos) que iban a haber jugado el Barcelona y el Villarreal en diciembre.

"Hoy ha vuelto a cargar contra todas las instituciones, también contra LaLiga, en un tono claramente mesiánico, sectario, supremacista, auténtico y único poseedor de la verdad... En fin, era de esperar, cada año se supera, debe ser por la frustración de los poquitos que le siguen", lamenta el presidente de la patronal de clubes.

A su entender, algunas de las críticas vertidas por el presidente madridista en la sesión asamblearia son "falsas, otras están tergiversadas y otras no cuentan toda la verdad sobre lo que realmente está en juego en el fútbol español y europeo".

Del partido en Miami, Tebas recuerda que fue un proyecto que se acordó lanzar con la unanimidad de los clubes en 2018, sobre el que el Real Madrid no puso objeciones y que en todo momento siguió los trámites legales y reglamentarios.

Tebas enfatiza que el competente para decidir si un partido fuera de España "adultera" o no una competición no es LaLiga, ni la Real Federación Española de Fútbol, ni la UEFA, ni el Real Madrid, sino la FIFA. "Y así se hizo: se elevaron las solicitudes y se esperó su decisión", precisa.

"En este proyecto, ni el Villarreal ni el Barcelona cobraban una prima especial por ir a Miami", añade Tebas, quien recuerda que en una reunión celebrada el pasado mes de octubre sobre aspectos financieros se detallaron los datos económicos del proyecto del partido en Estados Unidos y el Real Madrid "escuchó las explicaciones sin plantear allí ningún discurso que hoy se lanza en su Asamblea".

"En resumen: el partido de Miami fue un proyecto aprobado en los órganos de gobierno de LaLiga, tramitado conforme a la legalidad, explicado varias veces y conocido por el Real Madrid. Lo que ahora se presenta como una 'aberración' era, en su momento, una apuesta estratégica para internacionalizar nuestra competición que nadie del RM cuestionó donde y cuando tocaba hacerlo", incide Tebas.

El presidente de LaLiga también ha respondido a Florentino Pérez por el comentario de que LaLiga contrató un grupo de presión ('lobby') para influir en la Ley del Deporte.

"Como lobista, Florentino Pérez es el 'Papa'. Las llamadas y comidas en las que ha buscado influencias durante años serían, seguramente, mucho más jugosas que las que últimamente estamos conociendo", le reprocha.