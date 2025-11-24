El colombiano Jhon Rodríguez priva del oro en la espada al venezolano Francisco Limardo

En el tercer escalón del podio quedaron el venezolano Jesús Antonio Limardo, hermano menor de Francisco, y el panameño Arturo Dorati.

El colombiano Rodríguez derrotó en el torneo a los Limardo, pues en la semifinal se impuso por 12-11 a Jesús Antonio e impidió que hubiese un enfrentamiento entre hermanos en la final, ya que anteriormente Francisco había vencido al panameño Dorati por 15-14, en la otra semifinal.

Con el florete, la chilena Antonia Inostroza llegaba como favorita y cumplió las expectativas al ganar la medalla de oro en su categoría, al vencer a la venezolana Anabella Acurero por 5-15, mientras que el bronce fue para la venezolana Isis Giménez y la chilena Lisa Montecinos.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima (Perú) con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.

