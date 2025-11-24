El tirador olímpico peruano Nicolás Pacheco se cuelga el oro en los Juegos Bolivarianos

En la prueba individual, Pacheco quedó en primer lugar con 54 puntos, seguido en el podio por el guatemalteco Diego Bermúdez, que obtuvo la medalla de plata con 52; y del chileno Héctor Flores, bronce con 43.

Por equipos, los tiradores de Guatemala lograron subirse al escalón más alto del podio por delante de los peruanos comandados por Pacheco, mientras que el bronce fue para República Dominicana.

En otras disciplinas de tiro, cuyas competiciones se celebran en la Base Aérea de Las Palmas de la Fuerza Aérea Peruana, la colombiana Juana Rueda ganó el oro en pistola de aire a distancia de 10 metros, y el chileno Daniel Vidal hizo lo propio en los 10 metros con rifle de aire.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.

