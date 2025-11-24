Juegos Bolivarianos: Mas preseas al medallero guaraní

* Squash. La paraguaya Fiorella Gatti (18) cayó en “semis” ante la colombiana Laura Tovar 3-1 (11-1, 5-11, 11-3 y 11-1). Gatti igual asegura la medalla de bronce. La segunda presea para el Team Nacional en estos Bolivarianos.

En la rama masculina Francesco Marcantonio (27) también cayó en semifinales, contra el guatemalteco Junior Enriquez por 3-1 (12-10, 7-11, 11-7 y 11-8).

Al igual que Gatti, aseguró medalla ya que el squash premia con doble bronce. Tercera presea al medallero de Paraguay.

* Natación. El nadador Charles Daniel Hockin (36), quien ganó el domingo la primera medalla para el team nacional en los 50 metros estilo espalda, con bronce, sumó ayer una nueva presea del mismo metal.

Este lunes compitió en los 100 metros del mismo estilo y en las preliminares clasificó a la final A con tiempo de 56.86. En la lucha por las medallas el paraguayo quedó con el tercer puesto nadando en 56”93, sin poder bajar su marca clasificatoria.

El oro fue para el colombiano Anthony Rincón (55”48) y plata para el chileno Edhy Vargas (56”48).

* Tiro deportivo. El domingo Claudio Frascone se ubicó en el puesto 18 en pistola de aire 10 m con puntaje de 530 y no avanzó a la final. Tampoco pudo Kathia Idoyaga en rifle de aire 10 m, décima con 594.

Este lunes, en pistola de aire 10 m María Rosa Cardozo fue eliminada al culminar decimoquinta, con 527 puntos.

Lucio Josué Giménez quedó fuera de rifle de aire 10 m masculino al ubicarse en 17°, con 582 puntos.

* Hockey. La selección paraguaya de hockey femenina jugará este martes a las 15:00 contra Perú para avanzar de ronda.

Las Aguará cayó en su estreno 7-0 ante Chile y luego le ganó a Venezuela 5-2.