Juegos Bolivarianos 2025: Fiorella Gatti y Francesco Marcantonio avanzaron a semifinales en squash y aseguraron medallas

La campeona panamericana Junior, Fiorella Gatti, superó en cuartos a la chilena Ana Pinto 3-0 (11-7, 11-6 y 11-6), y este lunes se medirá a la colombiana Laura Tovar por un lugar en la final, desde las 12:00 (hora paraguaya).

Por su parte, Francesco Marcantonio se impuso al colombiano Andrés Herrera 3-1 (11-8, 9-11, 12-10 y 11-7 ). Francesco buscará su pase a la final también este lunes a las 12:40 frente al guatemalteco Junior Enriquez.

Los otros compatriotas Nicole Krauch y Belén Saavedra quedaron eliminadas en octavos de final por la colombiana Tovar 3-0 (11-3, 11-7 y 11-1) y la chilena Giselle Delgado 3-0 (11-4, 11-7 y 10-3), respectivamente.

Mientras que en masculino Damián Casarino cayó en octavos al perder con el colombiano Édgar Ramírez 3-0 (11-3, 11-6 y 11-4) y Andrés Acosta perdió en la ronda de 16 ante el guatemalteco Ángel Enriquez 3-0 (11-7; 11-9 y 11-4).

La gran sorpresa en Ayacucho fue la eliminación de la #1 del squash femenino paraguayo Luján Palacios, que cedió en octavos de final ante la guatemalteca Darlyn Sandoval por un peleado marcador de 3-2 (11-8, 6-11, 4-11, 11-6 y 11-3).

Las Aguará recuperan terreno

La selección paraguaya de hockey se recuperó al derrotar 5-2 a Venezuela por la primera fase del certamen.

Las Aguará anotaron por intermedio de Astrid Duarte, Mía Barreto, Ximena Doldán –2– y Vianca Maciel.

Este lunes se mide a Perú, a las 15:00, por el último cotejo de la fase preliminar.