La ucraniana Kateryna Sadurska rompe su récord mundial de apnea sin aletas

La ex atleta olímpica de nado sincronizado superó por dos metros su propio récord mundial, establecido el año pasado en este país caribeño de apenas 67.000 habitantes, que está asentado sobre una isla montañosa con termas naturales y bosques tropicales.

Sadurska, nacida hace 33 años en Mykolaiv, completó hoy la inmersión en 3 minutos y 32 segundos.

Su descenso comenzó con 10 brazadas antes de entrar en caída libre, y regresó a la superficie con 31, todas con una sola respiración, según informaron los jueces del certamen.

"Esta disciplina (sin aletas) se considera la más difícil, así que no fue una inmersión fácil, pero valió totalmente la pena”, explicó la deportista, quien antes de la apnea destacó en la natación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fue campeona europea, medallista mundial y participante en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en natación sincronizada.

Ganó tres medallas en el Mundial de Natación de 2013, y nueve más en el Europeo entre 2010 y 2016.

Su aparición estelar en el mundillo de la apnea se dio hace poco más de dos años, el 22 de julio de 2023, en el Torneo Vertical Azul 2023 con un récord mundial AIDA de 74 metros.

Cinco días después, el 27 de julio, rompió su propio registro con una inmersión de 76 metros. Necesitó apenas dos días para elevar el listón y afianzar su dominio absoluto con un descenso de 77 metros.

El 2 de diciembre de 2024 se convirtió en la primera mujer que descendió sin aletas ni equipo adicional a una profundidad de 84 metros. La hazaña la alcanzó durante la Competencia Internacional AIDA en Dominica.

Dos años y cuatro meses después de su incursión en la apnea, Sadurska atesora ocho marcas mundiales de CNF que la consolidan como referencia de este deporte extremo, conocido también como buceo a pulmón, o buceo libre.