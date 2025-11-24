Las Estrellas Orientales derrotan a los Tigres del Licey con batazo de Robinson Canó

Canó alcanzó a pegarle a un lanzamiento del relevista Andrew Pérez para un rodado lento al intermedista, que permitió que Magneuris Sierra anotara desde la antesala la carrera con la que las Estrellas lograron defender su localía en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís (este).

Wilin Rosario remolcó dos carreras y el nicaragüense Ismael Munguia anotó e impulsó una por los verdes, quienes derrotaron por segundo día consecutivo a los Tigres y ahora son cuartos en la tabla de posiciones del torneo.

Enny Romero lanzó las primeras cinco entradas, permitiendo solo una carrera y ponchó a cinco bateadores. La victoria fue a parar a la cuenta del relevista Carlos Belén (1-1), quien lanzó dos tercios en blanco, con un ponche.

Luis Campusano pegó un cuadrangular y remolcó dos carreras y Michael de la Cruz también produjo dos vueltas por los Tigres, que perdieron su quinto partido seguido.

Pérez perdió el juego al permitir el imparable de Canó.

Eddinson Paulino y Carlos Franco despacharon la pelota del parque para que los Gigantes del Cibao aplastaran a los Toros del Este en el partido escenificado en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

Paulino anotó e impulsó tres carreras, Franco produjo dos vueltas, mientras que Johan Rojas pisó el plato tres veces y empujó dos anotaciones, y Julio Carreras agregó una anotada y una remolcada para los Gigantes, quienes han ganado sus últimos tres encuentros y se adueñaron del tercer lugar del campeonato invernal dominicano.

El estadounidense Aidan Anderson completó un episodio en blanco y se acreditó el triunfo por los Gigantes.

Félix Reyes y Rafael Lantigua dispararon cuadrangulares y empujaron dos carreras cada uno por los Toros, que continúan firmes en la segunda posición de la Lidom.

El norteamericano Aaron Brooks perdió el juego por los Toros, luego de permitir cuatro carreras en cuatro entradas, en las que ponchó a seis bateadores.

El panameño Abdiel Mendoza (1-0) recorrió cinco episodios sin anotaciones y ponchó a cuatro rivales, y Leody Taveras remolcó dos carreras para que las Águilas Cibaeñas derrotaran a los Leones del Escogido en su visita al estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

Julio Rodríguez anotó dos veces, José Rodríguez sumó una remolcada y Ezequiel Durán una anotada para complementar la ofensiva de las Águilas (20-4), quienes navegan sin dificultades en la primera posición del torneo invernal dominicano.

Jeurys Familia (4) lanzó un episodio sin anotaciones y se quedó con el salvamento.

Sócrates Brito remolcó a Franchy Cordero con la única carrera de los Leones (11-5), quienes son penúltimos entre los seis equipos que accionan en la temporada de la Lidom.

Grant Gavin (3-2) fue atacado con tres vueltas en 4.1 capítulos y cargó con la derrota por los escarlatas.

Para este lunes las Águilas enfrentarán a los Gigantes en San Francisco de Macorís (nordeste) y los Tigres recibirán a los Toros en Santo Domingo.