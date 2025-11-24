Los 'Pumas' serán cabezas de serie en el sorteo

El conjunto que dirige Felipe Contempomi se encuentra en la sexta posición del ránking mundial tras completarse este pasado fin de semana los amistosos internacionales de otoño, lista que define la distribución de las selecciones clasificadas, y que los Pumas cerraron con una derrota en Twickenham ante Inglaterra tras rozar la remontada.

Junto a Argentina serán cabezas de serie Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda y Francia. El rival a priori más complicado del bombo 2 será Australia.

Mientras tanto, Uruguay y Chile, decimocuarta y decimoséptima del ránking, respectivamente, estarán en el bombo 3 junto a Georgia, España, Estados Unidos y Tonga.

- 1: Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda, Francia y Argentina

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- 2: Australia, Fiji, Escocia, Italia, Gales y Japón

- 3: Georgia, Uruguay, España, EEUU, Chile y Tonga

- 4: Samoa, Portugal, Rumanía, Hong Kong, Canadá y Zimbabue.