Los venezolanos Vallenilla y Mayora y el colombiano López reinan en levantamiento de pesas

En la categoría de hasta 92 kilos, Vallenilla, que ostenta una medalla de bronce olímpica en Tokio 2020, levantó 176 kilos en arranque y 216 kilos en envión, lo que le valió para subir a lo más alto del podio en ambas modalidades.

De la misma forma, Mayora, medalla de plata en Tokio 2020, alzó en arranque 162 kilos y en envión 193 kilos para dominar ambas modalidades con solvencia respecto a sus rivales, entre ellos el colombiano Juan Camilo Martínez y el peruano Santiago Villegas.

Mientras, en los -88 kilos, el colombiano Yeison López, medalla de plata en 2024, no tuvo problemas para superar a los otros contrincantes que tenía en su categoría y confirmó sus oros con 169 kilos en arranque y 215 kilos en envión.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima (Perú) con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.

