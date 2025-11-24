Martes 25 de noviembre de 2025

Sao Paulo. Quien es quien en Palmeiras. Palmeiras disputará con Flamengo la final de la Copa Libertadores de 2025 con la plantilla mejor valorada de todo el continente americano, que incluye una dupla letal de delanteros, el argentino 'Flaco' López y el brasilño Vitor Roque, así como una defensa experimentada. Por Carlos Meneses

Río de Janeiro. Quien es quien en Flamengo. Flamengo llega a su cuarta final de la Copa Libertadores desde 2019 con una plantilla considerada una de las más poderosas y completas del fútbol sudamericano. Por Eduardo Davis

---------------------------------------------------------

- NBA (-1 GMT): Washington Wizards-Atlanta Hawks (01.00), Philadelphia 76ers-Orlando Magic (02.00), Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers (05.00).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Euroliga. 13ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Hapoel Tel Aviv-Real Madrid (19:00), Zalgiris-Baskonia (19:00) y Valencia Basket-Bayern Múnich (20:30).

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Falun (Suecia)

- Liga de Campeones. 5ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Ajax-Benfica y Galatasaray-Royale Union SG (18.45) - y Bodo/Glimt-Juventus, Borussia Dortmund-Villarreal, Chelsea-Barcelona, Manchester City-Bayer Leverkusen, Marsella-Newcastle, Nápoles-Qarabag y Slavia Praga-Athletic Club (21.00).

- Segunda entrega de la serie previa de la final de la Copa Libertadores, Palmeiras-Flamengo, que se juega el sábado en Asunción.

. Quien es quien en Palmeiras. Por Carlos Meneses (Foto)

. Quien es quien en Flamengo. Por Eduardo Davis (Foto)

- Se cumplen cinco años de la muerte de uno de los grandes ídolos del fútbol mundial: el argentino Diego Armando Maradona.

- La empresa que gestiona la carrera de Neymar anuncia un acuerdo con la marca Pelé, en la ciudad brasileña de Santos. (Foto) (Vídeo)

- El Salvador. Yamil Bukele, hermano del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, presenta este martes el plan de trabajo que ejecutará si resulta electo como presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), siendo el único candidato en buscar dicho puesto. (Foto) (Vídeo)

- Mundial femenino, en Filipinas (hasta 7 dic). España-Colombia, en Manila (13.30).

- XX Juegos Bolivarianos, en Lima y Ayacucho (hasta 7).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes