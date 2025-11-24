Premiación cierran las Olimpiadas Universitarias UNG 2025

Se va cerrando el año escolar y con ello también se baja el telón a las competencias deportivas y culturales. Recientemente se dio por finalizada a las Olimpiadas Universitarias del Nihon Gakko-UNG 2025.

La nómina de los campeones:

Carrera de Ciencias de la Educación (Handbol femenino); Carrera de Ciencias del Deporte (vóley mixto); Carrera de Ingeniería Electromecánica en Copa de Oro y Carrera de Ingeniería en Informática en Copa de Plata (Futsal masculino).

La premiación de los distintos equipos consagrados estuvo a cargo de vicerrectora doctora Hermelinda Alvarenga de Ortega, acompañado del directo académico, doctor Germán Ayala Los alumnos se organizaron en los distintos semestres de las distintas carreras, llevan el nombre de un determinado club internacional, como: Porto. Juventus, Lens, Manchester United, Bayern Múnich, Braga, también de países que compiten en los Mundiales de Fútbol.

Los deportes en los que participaron los estudiantes fueron Futsal FIFA Masculino, Futsal FIFA Femenino y vóley mixto. En el área cultural ártístico tuvieron competencias en danza paraguaya, danza internacional, música y expresiones Artísticas. Asimismo, cada promoción presentaron a sus reinas.