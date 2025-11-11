Undokai, tradicional exhibición gimnástica de origen japonés

El viernes pasado los estudiantes de los niveles primarios, secundarios y terciarios del Nihon Gakko participaron de la a tradicional exhibición gimnástica Undokai”. Esta actividad siempre dentro del marco de los 32º años de la institución, el 89º aniversario de la inmigración Japonesa al Paraguay y 106 años de Amistad-Paraguay-Japón.

Este evento deportivo consistió en la presentación de ejercicios físicos, realizados en forma armónica, coordinada y organizada, siguiendo un esquema japonés basado en la disciplina y el orden de cada actividad recreativa. Los niños y niñas se organizaron en distintos colores que identificaban a cada grado participante de esta competencia.

Con mucho entusiasmo se han preparando los alumnos y cada uno estuvo compitiendo en la defensa de sus colores, se presentaron hermosas coreografías en el aspecto artístico y en lo deportivo, se tuvieron rutinas muy interesantes, notándose el esfuerzo de cada atleta por alcanzar la mejor presentación.

Todas estas actividades fueron coordinadas por los directivos de la institución. De esta manera el centro de estudios con sede en la ciudad de Fernando de la Mora busca crear espacios de camaradería deportiva entre sus estudiantes y que puedan desarrollar las distintas disciplinas del deporte, interrelacionados con la expresión artística-cultural de cada estudiante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy