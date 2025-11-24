Scariolo aconseja a Hezonja: “Puede ayudar al equipo desde una posición más relajada”

Scariolo se refirió a la irregularidad mostrada por Hezonja en la primera parte de la temporada en declaraciones a los medios en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en la víspera del partido de Euroliga frente al Hapoel de Tel Aviv, líder de la competición, que se disputa este martes en Sofía (Bulgaria).

“Confío mucho en él. Con él tengo la relación más divertida, pero a veces tengo que decirle no y dejarlo sentado cuando toca, siempre con la idea de saber que es un jugador importante, como otros, y que la oportunidad siempre la va a volver a tener”, comentó el técnico italiano.

A su juicio, el objetivo con el alero croata debe ser “regularizar su rendimiento y cada día, incluso los malos, son un paso en esa dirección, porque te hacen reflexionar y mantener los pies en el suelo”.

“Si eres capaz de ser autocrítico sin criminalizarte y de entender que puedes ayudar al equipo desde una posición más relajada. Pensar que si no tienes una prestación individual de un tamaño X no sirves o no eres un buen jugador es una manera equivocada de pensar”, prosiguió en su análisis.

Respecto al Hapoel de Tel Aviv, en cabeza de la Euroliga después de doce jornadas, con nueve victorias y tres derrotas, Scariolo consideró que es “un buen momento para enfrentarse con los mejores” y barruntó que el Real Madrid, décimo en la tabla, debería jugar “un partido muy completo para tener opciones”.

Para el entrenador italiano, el conjunto israelí es “muy sólido” y ha hecho méritos para estar arriba en la tabla, bajo la dirección del griego Dimitrios Itoudis, dos veces campeón de la Euroliga con CSKA Moscú (2016 y 2019), y con el serbio Vasilije Micic y el estadounidense Elijah Bryant como grandes figuras.

El técnico madridista opinó que su equipo “está creciendo, pero en la línea es ascendente, aunque a veces no con la velocidad” que le gustaría progresar.

“También porque tenemos a muchos jugadores y no es inmediato encontrar para cada uno su rol sin sacrificar a jugadores en la primera parte de la temporada (…) Queremos que crezcan todos, motivados y con ganas de aportar”, añadió.