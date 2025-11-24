Última bala europea para el Granollers

Además, el partido llega en un momento especialmente delicado para el conjunto vallesano, inmerso en una mala dinámica de resultados tras haber perdido cuatro de los últimos cinco partidos entre la Liga Asobal y la competición continental.

El Aarhus lidera con ocho puntos el grupo C, seguido del RD LL Grosist Slovan esloveno con cuatro, mientras que el Granollers y el CS Minaur Baia Mare rumano cierran la tabla con tres y un punto, respectivamente.

En este escenario, a los de Antonio Rama solo les vale ganar para seguir dependiendo de sí mismos. Si no lo logran, necesitarán que el Slovan obtenga el mismo resultado para mantener alguna opción de clasificación en la última jornada, cuando recibirán la visita del Baia Mare, prácticamente sin opciones de clasificación.

Consciente de la trascendencia del duelo, el técnico vallesano, Antonio Rama, ha subrayado en declaraciones recogidas por el club que el equipo sabe que no tiene margen de error: "Somos conscientes de que es la última oportunidad para seguir vivos en esta competición, y sabemos de la dificultad del momento y de la situación en la que estamos. Eso no nos quita ilusión ni ambición".

Asimismo, el técnico ha reconocido que el contexto juega a favor del Aarhus: "Sabemos que ellos lo tienen todo de cara y nosotros no, y tenemos que intentar aprovechar esa situación".

A pesar de la presión, Rama ha insistido en que el equipo llega preparado a la cita "Hemos trabajado y preparado bien el partido. Los jugadores se vaciarán y esperamos que sea un duelo igualado hasta el final y poder conseguir la victoria. El equipo debe sacar esa rabia que lleva dentro".

Con el agua al cuello y sin apenas margen de maniobra, el Fraikin Granollers buscará en Dinamarca algo más que dos puntos: un triunfo que le permita seguir soñando con la clasificación y, al mismo tiempo, un golpe moral para romper la mala dinámica de las últimas semanas.

Una inercia que se explica, en parte, por la exigencia física del calendario y la mala suerte del cuadro vallesano con las lesiones. Con todo, Rama podrá contar este martes con el lateral izquierdo Juan Palomino, uno de los pilares de la defensa, y que está recuperando el ritmo competitivo. En cambio, no estarán disponibles los centrales Tarcisio Freitas y Ferran Castillo.