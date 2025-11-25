Gimnastas afinan preparación para el sudamericano

Las jóvenes atletas entrenan diariamente con el objetivo de llegar en su mejor nivel a esta exigente cita internacional, que reunirá a destacadas deportistas de la región.

El campeonato es organizado por la Federación Colombiana de Gimnasia, en conjunto con la Confederación Sudamericana de Gimnasia.

Las gimnastas convocadas son: Siena Soerensen, Luana Mendieta, Amalia Boy Planás, Renata Quiñónez, Nicole Wuth, Olivia Jara, Gianna Cárdenas, Génesis Sánchez, Danna Villalba y Penélope González.

El equipo trabaja bajo la supervisión técnica de las entrenadoras Ana Martínez, Sonia Núñez y Samy Hebert, quienes destacan el compromiso y el progreso de las atletas en la recta final de su preparación.

Con ilusión y disciplina, la delegación paraguaya apunta a ser protagonista en Medellín y dejar en alto los colores del país.