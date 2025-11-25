La esgrimista María Luisa Doig gana el noveno oro para Perú en los Bolivarianos

Lima, 25 nov (EFE).- La esgrimista María Luisa Doig ganó este martes la novena medalla de oro para Perú en los XX Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025, tras derrotar por 14-9 en la final de la modalidad de espada individual a la paraguaya Gabriela Viveros, que se quedó con la plata.