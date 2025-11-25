Polideportivo
La esgrimista Montserrat Viveros conquista la medalla de plata en los Juegos Bolivarianos 2025

La paraguaya Gabriela Montserrat Viveros Mendoza (27/4/2001) conquistó la primera medalla de plata en Perú.Gentileza

La esgrimista paraguaya Montserrat Viveros (24 años) se llevó la medalla de plata este martes en otra buena jornada en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Por ABC Color

Viveros se llevó la medalla de plata en la modalidad espada femenina al caer en la final ante la peruana María Doig por 14-9. Sumaba la quinta presea hasta ese momento para el Team Paraguay al medallero y la primera de plata.

Montse tuvo una gran campaña que la llevó a la final.
Montse realizó una estupenda campaña hasta la final, primero derrotó a la venezolana Clarismar Farías por 12-11 y en semifinales a la chilena Analía Fernández, por 15-12.

La otra compatriota que compitió en espada fue Janine Hanspach, eliminada en primera ronda por Farías por 15-7.

