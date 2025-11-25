La esgrimista Montserrat Viveros conquista la medalla de plata en los Juegos Bolivarianos 2025

Viveros se llevó la medalla de plata en la modalidad espada femenina al caer en la final ante la peruana María Doig por 14-9. Sumaba la quinta presea hasta ese momento para el Team Paraguay al medallero y la primera de plata.
Montse realizó una estupenda campaña hasta la final, primero derrotó a la venezolana Clarismar Farías por 12-11 y en semifinales a la chilena Analía Fernández, por 15-12.
La otra compatriota que compitió en espada fue Janine Hanspach, eliminada en primera ronda por Farías por 15-7.
