La nadadora olímpica canadiense Penny Oleksiak, suspendida de la competición hasta 2027

La Agencia Internacional de Controles (ITA, en inglés) comunicó este martes la suspensión y dijo que la atleta canadiense, de 25 años, "no impugnó" la decisión "y aceptó las consecuencias propuestas".

La decisión supone que Oleksiak no podrá competir hasta el 14 de julio de 2027. Además, será descalificada de forma retroactiva al 16 de junio de este año, por lo que se le anularán las medallas, puntos o premios recibidos tras esa fecha.

ITA ya había señalado con anterioridad que entre octubre de 2024 y junio de 2025, Oleksiak no había comunicado su paradero en tres ocasiones.

Según las normas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), los atletas tienen que facilitar, con 90 días de antelación, una franja diaria de 60 minutos en la que estén disponibles para ser sometidos a controles, sin importar el lugar del mundo en el que se encuentren.

AMA señala que el incumplimiento de este requisito supondrá una violación de las normas de antidopaje.

Oleksiak había sido suspendida temporalmente en julio por el incumplimiento, lo que le obligó a retirarse de los campeonatos mundiales.

Entonces, la atleta canadiense dijo que la retirada no estaba relacionada con el consumo de sustancias prohibidas.

"Soy y siempre he sido una atleta limpia y no haré más comentarios en estos momentos", afirmó.

Oleksiak ha ganado siete medallas olímpicas y se ha subido en nueve ocasiones al podio en los campeonatos mundiales. En los Juegos Olímpicos de Río 2016, Oleksiak ganó una medalla de oro (en los 100 metros libres), una de plata y dos de bronce.

En los de Tokio 2020, la nadadora consiguió una de plata y dos de bronce.