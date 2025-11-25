Los Medias Rojas adquieren al lanzador Sonny Gray

Para hacerse con los servicios de Gray, los Medias Rojas enviaron a San Luis a los también lanzadores Richard Fitts y Brandon Clarke, un jugador por ser nombrado más adelante o dinero en efectivo.

En el movimiento, el conjunto de Boston también recibió dinero por parte de los Cardenales.

Según datos de la MLB, se espera que Gray reciba un salario por valor de 31 millones dólares por la temporada de 2026 y una compensación por la opción mutua de 10 millones de dólares en un nuevo acuerdo con los Medias Rojas.

Con la adquisición de Gray, el conjunto con sede en Boston fortalece su cuerpo de lanzadores abridores, el cual encabezará junto al zurdo Garrett Crochet, quien terminó entre los tres finalistas al premio Cy Young en la pasada temporada, y al dominicano Brayan Bello.

Gray, quien tuvo marca de 14-8 con un porcentaje de carreras limpias permitidas de 4.28 en 32 salidas, en las que acumuló180.2 entradas y ponchó a 201 en la pasada campaña, sería la opción idónea para sustituir al veterano serpentinero Lucas Giolito, quien se declaró agente libre, al terminar la temporada de Grandes Ligas.

El derecho de 36 años, quien ha sido parte de tres Juegos de Estrellas en su carrera de 13 temporadas en el máximo nivel de la MLB, ha finalizado entre los primeros 10 en la votación para el premio Cy Young en tres ocasiones, incluyendo el año 2023, cuando concluyó segundo en la elección, al lograr marca de 8-8, con efectividad de 2.78 en 32 aperturas.

En el caso de Fitts, este año lanzó en 11 juegos para los Medias Rojas, en 10 de ellos como abridor, dejando un registro de 2-4, con porcentaje de carreras limpias de 5.00 en 45 episodios.

Por su parte, Clarke, dueño de bola rápida que puede alcanzar las 100 millas por horas, estaba posicionado como el quinto mejor prospecto en el sistema de liga menores de los Medias Rojas, y es visto como la principal pieza que han adquirido los Cardenales en este canje.

En este 2025, Clarke realizó 14 aperturas en dos niveles de liga menor, en los que dejó su efectividad en 4.03, mientras recetó 60 ponches en 38 entradas de labor, mientras limitó a la oposición a promedio de bateo de apenas .128.