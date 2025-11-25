Miércoles 26 de noviembre de 2025

São Paulo. “Exigente” y “aguerrido” son algunos de los adjetivos que acompañan en la prosa general al nombre de Abel Ferreira, el estratega antes anónimo que grabó su nombre a base de victorias en el Palmeiras y que ahora quiere darle su cuarta Copa Libertadores. Por Ailén Desirée Montes

Río de Janeiro. Un año en el banquillo del Flamengo le ha bastado para ganar tres títulos y alcanzar una final de la Copa Libertadores. Discípulo de Diego el 'Cholo' Simeone, Filipe Luís brilla en su primera experiencia como técnico. El sábado encara su primer gran test contra el Palmeiras por el título continental. Por Carlos Meneses

- Rally de Arabia Saudí, 14ª y última prueba del Mundial (hasta sábado 29). Un solo tramo a las 17.35 GMT.

- NBA (-1 GMT): Boston Celtics-Detroit Pistons (23.00), Charlotte Hornets-New York Knicks (01.00), Miami Heat-Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves y Toronto Raptors-Indiana Pacers (01.30), New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies (02.00), Golden State Warriors-Houston Rockets, Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs y Sacramento Kings-Phoenix Suns (04.00).

- Euroliga. 13ª jornada: Barça-Asvel Villeurbaunne (FOTO)

- Mundial femenino, en Alemania y Países Bajos (hasta 14 dic.). España-Paraguay, en Tréveris (Alemania) (17.00 FMT).

- Liga de Campeones. 5ª jornada (-1 GMT)(FOTO): Copenhague-Kairat Almaty y Pafos-Mónaco (17.45 GMT) y Arsenal-Bayern Múnich, Atlético de Madrid-Inter, Eintracht Fráncfort-Atalanta, Liverpool-PSV, Olympiacos-Real Madrid, PSG-Tottenham y Sporting-Club Brujas (20.00 GMT).

- Finalizan los octavos de final del Torneo Clausura del fútbol argentino.

- Final Copa Libertadores. Palmeiras-Flamengo. Serie Previa

- Mundial femenino, en Filipinas (hasta 7 dic). Panamá-Irán y Brasil-Italia

- Encendido de la llama olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 en la antigua Olimpia, en Grecia (10.00 GMT).

- 100 días para los Juegos Paralímpicos de invierno de Milán-Cortina, los más globales de la historia (análisis). Entrevista con el brasileño Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional.

- Atletas de once países participan en la quinta jornada de los Juegos Bolivarianos 2025. (FOTO)

