26-17. Las Guerreras cumple con el guión y arrancan el Mundial con una cómoda victoria

Tal y como reflejaron los siete goles de ventaja (12-7) con los que las de Ambros Martín, entre las que destacó la portera Lucía Prades, contaban a falta de veinte minutos para la conclusión del primer tiempo.

Y eso que España tardó en asentarse en el partido, lo que permitió a Paraguay soñar durante con poder plantar cara a las Guerreras, tras concluir los primeros cinco minutos por delante en el marcador (2-3).

Un mero espejismo ya que bastó con que las Guerreras asentaran mínimamente su defensa para desarbolar por completo al conjunto paraguayo, que tan sólo anotó dos tantos más (12-5) en los siguientes quince minutos.

Sin la presencia de la central Delyne Leiva, que dañada en el codo izquierdo tuvo que abandonar la pista a los doce minutos, el equipo guaraní se estrelló una y otra vez con el eje de la defensa española, donde brilló la pivote Kaba Gassama.

Pero la jugadora del Gloria Bistrita rumano no sólo hizo valer su imponente físico en defensa, donde volvió a demostrar su intuición para recuperar balones, sino también en ataque, donde sus compañeras las buscaron una y otra vez en la línea de seis metros.

No necesitó mucho más el equipo español al que le bastó con aprovechar las numerosas pérdidas de balón de Paraguay para dejar encarrilado, sino sentenciado el duelo, a falta de diez minutos para llegar al descanso con los siete goles de ventaja (12-5) con los que se situó en el marcador.

Una renta que pareció relajar a las Guerreras que, pese a conceder más de lo necesario en el tramo final del primer tiempo, nunca vieron en cuestión la victoria, como atestiguaron los seis tantos de renta (15-9) con los que las de Ambros Martín llegaron al descanso.

Relajación que pareció continuar en el arranque de la segunda mitad en la que las jugadoras españolas parecieron empeñadas en estrellarse una y otra vez con la portera paraguaya Fátima Ocampos.

Pero ni el buen hacer de la guardameta del Ariosto italiano pudo impedir que España aumentase todavía más su ventaja, gracias en gran medida, a la eficacia de la lateral Danila So Delgado, máxima realizadora del partido con seis dianas.

Aunque la encargada de sentenciar definitivamente la victoria española sería la extremo Maitane Etxeberria, que celebró su partido número cien con las Guerreras con tres dianas, que sirvieron para establecer el 26-17 final, que debe servir a las de Ambros Martín para afrontar con la máxima confianza el duelo del próximo viernes con Islas Feroe.

26 - España: Prades; Erauskin (1), Arcos (1), Gassama (2), Lyndie Tchaptchet (-), Somaza (4) y Vegué (5, 3p) -equipo inicial- Wiggins (ps), Jennifer Gutiérrez (1), Etxeberria (3), Lysa Tchaptchet (-), So Delgado (6), Alicia Fernández (2p), Elba Álvarez (-), Arroyo (-) y Bengoetxea (1)

17 - Paraguay: Ocampos; Mendoza (4), Insfrán (3, 2p), Paula Fernández (2), Leiva (-), Acuña (1) y Lugo (-) -equipo inicial- Machuca (ps), Fiore (3), Gisela González (-), Fleitas (-), Portillo (2, 1p), Torres (-), Samaniego (1), Enríquez (1) y Valdovinos (-)

Marcador cada cinco minutos: 2-2, 5-4, 8-5, 12-5, 14-8 y 15-9 (Descanso) 17-11, 18-13, 20-13, 21-14, 25-17 y 26-17 (Final)

Árbitros: Gheisarian y Gheisarian (IRI). Excluyeron por dos minutos a Jennifer Gutiérrez y Carmen Arroyo por España; y a Lugo (2) y Gisela González por Paraguay.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada del grupo D de la primera fase del Mundial de Países Bajos y Alemania 2025 disputado en el SWT Arena de Tréveris (Alemania).