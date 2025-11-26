El luchador Ángel Cortés le da el primer oro a Panamá en los XX Juegos Bolivarianos

Cortés se impuso por 7-5 al venezolano Pedro Ceballos y, previamente, por 6-0 al peruano Jesús Landa.

Al disputarse una ronda única de la categoría, la medalla de plata fue para Ceballos, vencedor por 10-0 a Landa, que se quedó con el bronce.

Al término de la tercera jornada de los Bolivarianos, Panamá suma 6 medallas, ya que también ha obtenido bronces en lucha, tiro deportivo, e-sports, esgrima y natación.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy