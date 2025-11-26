El ucraniano Aonishiki promete llegar a lo más alto del sumo tras su promoción a 'ozeki'

"Los puestos más importantes de la Asociación de Sumo son los de 'yokozuna' y 'ozeki', así que quiero asumir toda la responsabilidad y dar lo mejor de mí. Ahora que he llegado a 'ozeki', quiero aspirar a la cima", dijo el luchador en una rueda de prensa retransmitida por la cadena pública japonesa NHK.

Aonishiki, refugiado en Japón desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, se convirtió este miércoles en el primer ucraniano en alcanzar el segundo mayor rango del sumo, deporte que practica desde los seis años.

Durante la rueda de prensa posterior al anuncio de la decisión, adoptada este miércoles por la Asociación de Sumo de Japón, el luchador dio las gracias a sus padres, refugiados en Alemania, por apoyarle en su camino en el deporte nacional japonés.

"Les hizo mucha ilusión mi victoria, y me gustaría llamarles una vez acabe esto", confesó el joven, de 21 años de edad.

La promoción de Aonishiki llega tras haber participado en 14 torneos desde su debut, y supone el ascenso más rápido a la categoría de 'ozeki' desde que el sistema actual de grandes torneos fue adoptado en 1958.

La Asociación del Sumo de Japón tomó la decisión de ascenderlo en una reunión extraordinaria convocada días después de que el ucraniano ganara su primer campeonato de élite el pasado domingo, el Gran Torneo de Kyushu.

El luchador llegó a Japón en abril de 2022 huyendo de la invasión rusa de Ucrania, donde ya practicaba este deporte.

Yavhusishyn se preparaba para empezar la universidad cuando Rusia puso en marcha su invasión de Ucrania, y buscó refugio junto a su familia en Alemania, hasta que el japonés Arata Yamanaka, entrenador en el club de sumo de la Universidad de Kansai a quien conoció durante un campeonato mundial 'amateur' en Japón, lo ayudó a buscar refugio en el país, donde continuó su entrenamiento.